Aeroporto di Palermo, un francese fermato con hashish e marijuana nelle mutande

Nei giorni scorsi, i finanzieri della Compagnia di Punta Raisi in servizio all’aeroporto “Falcone/Borsellino”, unitamente ai funzionari dell’Ufficio delle Dogane, hanno fermato – grazie anche all’impiego dell’unità cinofila “Zaros”- un cittadino francese appena sbarcato da un volo proveniente da Parigi e trovato in possesso, complessivamente, di oltre gr. 12 di sostanze stupefacenti.

In particolare, il passeggero – partito da Parigi con amici per trascorrere le vacanze in Sicilia – è stato trovato in possesso di circa 9 grammi di hashish e oltre 3 grammi di marijuana occultati all’interno di una busta di cellophane custodita nelle parti intime.

Nel corso di ulteriori controlli i finanzieri hanno individuato e fermato altri 11 passeggeri che avevano occultato nei bagagli personali sostanza stupefacente tipo hashish per complessivi 36 grammi per uso personale.

Tutti i soggetti sono stati segnalati alla competente Prefettura …









