Trapani e la nave quarantena: per il Sindaco Tranchida la solidarietà di … Salvini

Lo avevamo scritto: la Lega ha il primo Sindaco in provincia di Trapani a sua insaputa. Ed è Giacomo Tranchida, che con la sua uscita contro il passaggio a Trapani della nave quarantena che ospita i migranti, si è guadagnato la stima e l’ammirazione dei giornali di destra, e, soprattutto di Matteo Salvini, che gli ha espresso, addirittura, “solidarietà” in un tweet che potete vedere in allegato a questo articolo.

La vicenda della nave e delle relative polemiche tra il Pd e Tranchida l’abbiamo raccontata qui.

Il bello è che la nave è ripartita, ma le polemiche continuano.

Il sindaco Giacomo Tranchida aveva emesso una ordinanza con il divieto di sbarco per i migranti della nave Aurelia, ad andargli contro immediatamente Valentina Villabuona, presidente dell’assemblea provinciale del Pd che ha trovato man forte nel deputato nazionale Carmelo Miceli, destinatario poi di un attacco politico …









