Scattano le prime multe per l’inosservanza delle norme ant-Covid ad Erice vetta. I Carabinieri della Stazione del piccolo borgo medievale stanno eseguendo una serie di servizi mirati al rispetto delle disposizioni impartite dalle ultime ordinanze che prevedono l’uso della mascherina anche in luoghi aperti dopo le ore 18:00.

Visto l’afflusso di turisti e locali che in questo periodo affollano le viuzze del borgo, dando vita a potenziali assembramenti, i militari dell’Arma hanno elevato le prime sanzioni, di euro 400, ad alcuni cittadini che, nonostante un primo invito ad indossare la mascherina, si rifiutavano di indossarla continuando indisturbati la passeggiata.

Legione Carabinieri “Sicilia”

Comando Provinciale di Trapani

COMUNICATO STAMPA

L'articolo Senza mascherina dopo le 18, multe da 400€ ad Erice sembra essere il primo su Castelvetrano Selinunte // Giornale online.









