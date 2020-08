Scuola, in Sicilia 100 mila test sierologici per Ata e insegnanti

100 mila test sierologici per docenti e personale Ata delle scuole siciliane a partire dal 24 agosto.

“Stiamo rispettando le linee guida del governo nazionale per quanto riguarda il personale del mondo della scuola – ha detto l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza intervistato da Palermo Today. In Sicilia stiamo predisponendo 100 mila test sierologici, che è un numero importante, su tutto il personale. Si tratta di una indagine che dà una traccia epidemiologica ma siamo preoccupati, invece, per la ricerca di nuovi spazi per le scuole.

Le nostre strutture sono spesso molto datate e non sono state ammodernate e quindi in molti casi si dovranno trovare soluzioni alternative, quali ingressi scaglionati e anche orari differenziati tra le varie classi. Quindi serve organizzarsi velocemente per poter essere pronti: sarebbe un brutto segnale se non si riuscisse ad aprire le scuole”.









Leggi la notizia completa