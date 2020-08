Rubano 300mila euro di corrente per la serra di marijuana: arrestati padre e figlio, deferita in stato di libertà, per i medesimi reati, la madre.

REDAZIONE – I carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Maddaloni (CE), unitamente a quelli delle Stazioni di San Felice a Cancello, Cancello e Santa Maria a Vico, in Cervino (CE), hanno proceduto all’arresto, per coltivazione illegale di stupefacenti e furto aggravato, di un cinquantunenne del luogo e del figlio ventisettenne.

Nella circostanza è stata altresì deferita in stato di libertà, per i medesimi reati, la madre.

I militari dell’Arma, a seguito della perquisizione domiciliare, estesa anche alle pertinenze dell’abitazione e all’azienda agricola degli arrestati, hanno rinvenuto una vera e propria coltivazione, consistente in 244 vasi di plastica contenenti piante di marijuana , 7 ceste in plastica contenenti 3,6 kg. della medesima sostanza, tipo amnesia, già essiccata e pronta per essere venduta, 2 impianti per il riciclo di aria, 2 impianti di illuminazione composti da 20 lampade ultraviolette, 1 misuratore elettronico di temperatura con timer, 1 …









