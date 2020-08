Ritorno alle scuole, l’Azione Cattolica di Trapani organizza raccolta di materiale scolastico

Aiutare chi vive in difficoltà. È con questo obiettivo che l’Azione Cattolica di Trapani ha avviato una raccolta di materiale scolastico da donare alle famiglie in difficoltà economica con figli in età scolare.

La raccolta si svolgerà il 22 e il 23 agosto presso il Palazzo Vescovile – Corso Vittorio Emanuele – dalle ore 17 alle ore 20.

Il progetto è nato, poco dopo il lockdown, su iniziativa del settore adulti dell’Azione Cattolica di Trapani – che da sempre ha nel suo DNA l’impegno educativo e il sostegno dei più poveri nella formazione scolastica – e permetterà la consegna di tutto l’occorrente scolastico in maniera gratuita a chi ne ha bisogno.

«Il rientro a scuola dei ragazzi richiede delle grosse spese – ha dichiarato la Presidente dell’Azione Cattolica di Trapani Pina Piazza – e abbiamo, quindi, deciso …









