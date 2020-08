Referendum. Entro il 24 agosto le domande per fare lo scrutatore a Trapani

La Commissione Elettorale Comunale di Trapani nella seduta del 17.08.2020 ha deliberato di utilizzare l’elenco nominativo, approvato con verbale n. 9 redatto il 06.03.2020, dei 636 aspiranti scrutatori risultati ammessi in occasione del Referendum costituzionale del 29.03.2020, depurandolo dai soggetti che nel frattempo risultano emigrati o altro.

Tra l’altro il medesimo elenco potrà essere integrato con con ulteriori aspiranti che manifestano la propria disponibilità ad assumere l’incarico di scrutatore, previo inoltro della relativa istanza.

Tranne coloro che hanno già presentato istanza di disponibilità e risultano inseriti in elenco, gli aspiranti scrutatori interessati a svolgere l’incarico per le prossime consultazioni Referendarie, potranno presentare dichiarazione di disponibilità alla nomina.

Tale dichiarazione deve essere presentata all’ufficio elettorale da MARTEDI’ 18 AGOSTO e pervenire TASSATIVAMENTE entro LUNEDI’ 24 AGOSTO 2020.

Possono dichiarare la propria disponibilità elettrici ed elettori del Comune di Trapani, che









