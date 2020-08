  Paceco, interventi per l’apertura delle scuole in sicurezza

In vista dell’inizio dell’anno scolastico 2020-2021, la Giunta Scarcella ha approvato la delibera per la fornitura di arredi ed attrezzature scolastiche, con interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche, per fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID-19 e tutelare la salute degli studenti, dei docenti e di tutto il personale in servizio nei plessi scolastici di Paceco.

Con un contributo di 40.000 euro, stanziato con fondi europei dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca in considerazione della popolazione scolastica del comune di Paceco attestata tra 751 e mille studenti, sono stati finanziati interventi urgenti per l’adeguamento delle aule didattiche e per l’acquisto di arredi dei plessi di scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola dell’infanzia.

“È una tappa fondamentale per riaprire le scuole di Paceco in sicurezza e poter iniziare il …









