Marsala, la Pinacoteca ospita la mostra di Alessandro Licciardello

Si inaugura martedì 25 agosto, alle ore 19, nella Sala G. Cavarretta del Convento del Carmine, a Marsala, la personale di pittura di Alessandro Licciardello.

Dopo aver vissuto gli ultimi anni tra New York e Milano, l’artista siciliano, diplomato all’Accademia di Belle Arti di Catania, torna ad esporre in Sicilia e per la prima volta in Sicilia occidentale, a Marsala.

La mostra, intitolata Il gatto e la volpe, presenta l’ultima produzione dell’artista catanese: sarà il tema della giustizia e degli abusi di potere il fil rouge del percorso itinerante.

La sua è una pittura figurativa che ha lontani echi futuristi e spazia dalla figura umana, agli animali, ai paesaggi. Sulla tela Licciardello riporta i colori, le atmosfere, i sggetti e i panorami della sua isola, ma dedica particolare attenzione anche alle avanguardie, ispirandosi all’Espressionismo tedesco e al Primitivismo di Ernst …









