Marsala, e il registro dei bambini mai nati. Si discute ancora

L’istituzione a Marsala, con delibera del consiglio comunale promossa dalla consigliera Giusy Piccione ma votata da altri 22 consiglieri, del “Registro dei bambini mai nati” ha prodotto molte reazioni.

Non ci stanno ad essere attaccati quanti sono favorevoli all’istituzione di questo registro, anzi lo ritengono una conquista per la vita, che va tutelata fin dal concepimento.

Di questo avviso è Vittore Saladino, membro del Movimento per la Vita. Saladino è a difesa della Piccione che si è fatta portavoce in consiglio comunale di questa istanza promuovendone una delibera, che guarda caso non era in discussione ma ne è stato deciso il prelievo come punto all’ordine del giorno, e gli altri 22 consiglieri ne hanno espresso il voto favorevole, alcuni convintamente, altri perché non si poteva deludere il mondo cattolico …

I favorevoli all’istituzione di questo registro parlano di strumentalizzazione delle vicende …









