Marinella, successo per il torneo organizzato da tre dodicenni

Dal 18 al 20 agosto si è tenuto presso il campo di calcetto a Selinunte, il torneo “Summer Cup 2020”,organizzato interamente da tre amici dodicenni: Giuliano Firenze, Gabriele Tumminia e Federico Alfano, all’ insegna del divertimento e dello spirito di squadra.

Il torneo ha visto la partecipazione di 7 squadre composte da ragazzi dai dodici ai sedici anni. Le squadre partecipanti sono state: Atalanta, Barcellona, Bayern Monaco,Yuventus, Lione, Manchester City e PSG. Il torneo si è concluso con la vittoria dei giovani dell’Atalanta, al secondo posto i ragazzi del Bayern e quelli del PSG al terzo posto. Sono stati inoltre premiati: Paolo Catania come miglior portiere, Manuel Ferracane come miglior giocatore, Gaspare Galfano e Giuseppe Tortorici come migliori realizzatori.

Il torneo si è svolto grazie al contributo fornito dagli sponsor: Romano gioielli, Pierrot Ristorante Selinunte, 3G Supermercati, Lido Tukè, Casello 8, Trattoria Casa Mia,Gelateria del porto. …









Leggi la notizia completa