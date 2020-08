La Sicilia indietro anche nella cura della salute mentale

Anche nei servizi di salute mentale la Sicilia è indietro rispetto al resto d’Italia.

Un rapporto del Sistema informativo per la salute mentale del Ministero della Salute, intitolato appunto “Salute mentale”, spiega che in Sicilia si registra un numero di posti letto nettamente inferiori rispetto alla media nazionale.

In particolare sull’isola ci sono 1622 posti letto nelle 72 strutture residenziali: cioè 3.9 posti ogni 10 mila abitanti, a livello nazionale la media è di 5,1. Mentre sono 769 i posti nelle 51 strutture siciliane di tipo semiresidenziale, cioè 1,8 ogni 10 mila abitanti, la media italiana è di 2,9.

Nel 2019 in Sicilia sono stati sottoposti a trattamento 78.480 utenti, praticamente metà uomini e metà donne. Metà degli utenti ha più di 55 anni, 38.775. Gli utenti fino ai 34 anni di età sono 3.914 tra i 18 e i 24 anni e 7.765 tra i 25 e i 34 anni.









