La pro Loco Selinunte organizza un tuffo nell’arte 2020

Organizzata dalla Pro Loco Selinunte, in collaborazione con l’associazione culturale Amacus e con il patrocinio dei comuni di Castelvetrano e di Partanna, va in scena nelle giornate di venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 Agosto la quarta edizione di “Un tuffo nell’Arte”, mostra collettiva di pittura e artigianato artistico con protagonisti valenti artisti della nostra Sicilia, che esporranno le loro opere e le loro installazioni creando un percorso suggestivo, con un mixage di colori ed immagini che non mancheranno di emozionare.

Palcoscenico dell’evento le tipiche stradine del borgo di Marinella di Selinunte, precisamente le vie Pammilo e Teleste, adiacenti alla piazzetta dello Scalo di Bruca.

Il fascino di questa manifestazione, giunta alla quarta edizione e voluta e creata da Lia Calamia, artista Castelvetranese dalla cui scuola d’arte sono emersi dei veri talenti, sta proprio nel voler essere oltre che una …









