Incendio nel Palermitano. Interviene l’Aeronautica di Trapani con un elicottero

Un equipaggio dell’82 ° Centro C.S.A.R. ( Combat Search And Rescue ) di Trapani, è intervenuto per bloccare l’estensione dell’incendio sviluppatosi nella zona di Altofonte, in provincia di Palermo, prima di adoperarsi nuovamente su un altro incendio nella zona di Corleone (PA).

Una doppia sortita, per un totale di 3 ore di volo, 18 lanci e 13mila litri d’acqua sganciati. In entrambi i casi gli incendi sono stati completamente spenti.

Il decollo del vettore è avvenuto alle ore 16:35. Dopo aver domato l’incendio ad Altofonte, l’equipaggio è atterrato a Bocca di Falco alle 18.25 per rifornimento di carburante e successivo decollo in direzione di Corleone. Alle 20.20 l’elicottero é rientrato alla base aerea di Birgi dove ha ripreso la prontezza per il servizio antincendi, predisponendosi per l’eventualità di un ulteriore intervento.

L’ordine di decollo è giunto dal C.O.A. (Comando …









