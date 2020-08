Il virus cresce ancora. 947 nuovi positivi in Italia, + 44 in Sicilia

Aumentano ancora i nuovi positivi al Coronavirus. Nell’ultimo bollettino di oggi venerdì 21 agosto si contano 947 casi di contagio da Covid-19 in più, giovedì erano stati 845 i nuovi positivi e 6 i morti.

Lo ha comunicato il ministero della Salute. I casi totali salgono quindi a 257.065. Nelle ultime 24 sono morte altre 9 persone a causa del coronavirus. Il bilancio sale così a 35.427 vittime. Ieri i decessi erano stati 6.

In Sicilia i nuovi positivi sono 44. Sale così a 828 il conto degli attuali contagiati. Di questi 45 sono ricoverati con sintomi, 4 in più di ieri, e 8 sono in terapia intensiva, 775 in isolamento domiciliare. Sono 3.919 i casi totali dall’inizio dell’epidemia, 2.805 i guariti (sei in più di ieri). Restano 286 i deceduti.









