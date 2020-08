Il Luglio Musicale e il Maestro Cimarosa

REDAZIONE – A Trapani, il 22 e il 25 agosto, alle ore 21.00, al Chiostro di San Domenico il secondo titolo della 72esima stagione lirica dell’Ente Luglio Musicale Trapanese, Il Maestro Cimarosa, un viaggio tra le migliori produzioni del compositore Domenico Cimarosa con il regista ed interprete Marco Filippo Romano. Danilo Coppola per scene e costumi e Giuseppe Saccaro per le luci. Il Matrimonio Segreto, il Maestro di Cappella sono alcuni dei titoli che saranno interpretati. L’Orchestra del Luglio Musicale Trapanese sarà diretta da Lorenzo Orlandi.

Uno spettacolo spassoso e vitale nato e pensato per un solo interprete che dialoga con orchestra e direttore, che prende spunto da “Il Maestro di Cappella” di Domenico Cimarosa. Un vero e proprio “pasticcio gustoso”, il pubblico assaggerà e gusterà diverse pagine del padre dell’opera buffa, accompagnate da una serie …









