Il gavettone e la testata a Fazio. Testimoni sentiti dai carabinieri. Le due versioni

I Carabinieri di Trapani stanno sentendo alcuni testimoni per capire con esattezza quanto accaduto a Ferragosto a Marettimo tra un ragazzino di 17 anni e l’ex sindaco di Trapani Mimmo Fazio.

L’ex sindaco è rimasto ferito, con frattura al sopracciglio, in seguito ad una testata ricevuta dal giovane.

Una lite nata dopo un gavettone fatto a Fazio che si stava recando a pescare.

Ci sono due versioni dei fatti. E per capire cosa sia successo realmente sono stati convocati dai Carabinieri alcuni testimoni, visto che nel luogo della lite non ci sono telecamere di videosorveglianza.

La versione del giovane turista romano è che Fazio non avrebbe gradito lo scherzo, una secchiata d’acqua, come si usa fare a Ferragosto a Marettimo, finita per caso sull’ex sindaco, e avrebbe reagito malamente. Nel momento in cui il giovane si è avvicinato all’ex sindaco per chiedere scusa Fazio lo avrebbe preso per i testicoli. …









