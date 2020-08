Estate, zanzare e “west nile”: il virus dal nome “egiziano” che spaventa l’Italia

Come ogni anno, arriva l’estate. E con l’arrivo dell’estate, è inevitabile la presenza delle fastidiosissime zanzare.

Ma se le loro punture purulenti ed il ronzio molesto sono una ormai certezza, lo stesso non si può dire del virus “West Nile”, conosciuto anche come “Virus del Nilo occidentale”.

Facente parte della famiglia Flaviviridae, genere Flavivirus, questo virus appartiene al quarto gruppo della categoria di virus “ A”, lo stesso che comprende la febbre gialla, l’encefalite di Saint-Louis, l’encefalite di Murray Valley e l’encefalite giapponese.

Isolato per la prima volta nel 1937 in Uganda — dal sangue di una donna con sintomatologia febbrile che proveniva dal distretto di West Nile (da cui deriva dunque il nome della malattia) – l’agente patogeno è maggiormente diffuso in Africa, Medio Oriente, Nord America, Asia Occidentale ed …









