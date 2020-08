La microcriminalità non va mai in vacanza. Furto ai danni di un ragazzo. Il fatto risale al pomeriggio di mercoledì, quando un giovane, in compagnia di due amici, si stava godendo alcune ore di relax al mare sulla spiaggia libera di San Giuliano. Il tempo di allontanarsi per un bagno e la brutta sorpresa al ritorno: lo zainetto, al cui interno si trovavano tutti gli effetti personali, era stato rubato. Vani i tentativi di perlustrare la zona: i ladri si erano già dileguati.









