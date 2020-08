DA SABATO 22 TORNANO I TRENI STORICI DEL GUSTO PROMOSSI DALLA REGIONE SICILIANA IN COLLABORAZIONE CON LA FONDAZIONE FS ITALIANE

REDAZIONE -Ripartono da sabato 22 agosto i “Treni Storici del Gusto” promossi dall’Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana, in collaborazione con la Fondazione FS italiane e con la partecipazione di Slow Food Sicilia, con l’utilizzo dei finanziamenti del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Sono 4 gli appuntamenti, sulle carrozze Centoporte degli anni ’30, alla scoperta di una terra magica e suggestiva, ricca di saperi e tradizioni, previsti per agosto, 24 in tutto quelli che sino a dicembre permetteranno di scoprire a bordo del treno d’epoca itinerari mozzafiato fra colori, sapori e bellezza. Il via domani con “Il treno dei templi” da Palermo a Porto Empedocle, già andato “sold out”, e “Il treno della ceramica” da Catania a Caltagirone.

