Covid, scendono a 14 i positivi in Provincia di Trapani

Scende a 14 il numero dei positivi Covid in provincia di Trapani. Si è negativizzato il cittadino di Mazara del Vallo che si trova ricoverato in una struttura ospedaliera di Messina. Dei 15 casi che sino a qualche giorno fa risultavano monitorati dall’Asp Trapani, uno è risultato negativo al tampone di controllo.

Gli altri 14 sono asintomatici e sono in quarantena domiciliare. Nel mezzo ci sono 7 persone che avrebbero contratto il virus a bordo del pullman Palermo-Trapani, ma anche un giovane tornato dalle vacanze trascorse sull’isola di Malta.

Nel rispetto dell’ultima disposizione del Ministro della Salute Roberto Speranza e dell’ordinanza del Presidente della Regione, Nello Musumeci, è ora necessario indossare la mascherina anche in luoghi all’aperto dove non è possibile rispettare il distanziamento.



