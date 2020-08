Coronavirus: ecco l’ordine esatto dei sintomi per riconoscerlo

Come riconoscere il coronavirus? E’ stato scoperto l’ordine esatto dei sintomi.

Secondo una nuova ricerca, per quanto comuni i sintomi da Covid-19 sono distinguibili da quelli di altre malattia in base all’ordine con cui si manifestano.

Prima la febbre. Poi la tosse e i dolori muscolari, seguiti dalla nausea e/o dal vomito. Infine la diarrea. È questa l’esatto ordine con cui si manifestano i sintomi più comuni da COVID-19 secondo una ricerca che ha analizzato i dati di migliaia di pazienti, ottenendo informazioni che potrebbero giocare un ruolo decisivo per diagnosticare in modo tempestivo l’insorgere della malattia.

Il team della University of Southern California ha preso in esame 55 mila casi confermati di coronavirus in Cina, confrontando i dati raccolti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità con quelli relativi a migliaia di persone colpite da influenza, SARS e MERS. Si è così scoperto che i virus influenzali tendono …









