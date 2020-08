Sono 14 gli attuali positivi al Coronavirus in provincia di Trapani. Lo comunica l’Asp provinciale.

I casi sono così distribuiti per città: Alcamo 2, Erice 2, Marsala 2, Paceco 1, Partanna 1, Trapani 5, Valderice 1.

I contagiati in isolamento domiciliare e quindi asintomatici o con sintomi lievi sono 11. Tre persone invece si trovano ricoverate a Palermo, come comunica l’Asp.











Leggi la notizia completa