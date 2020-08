Consiglio comunale urgente convocato per domenica per approvare le variazioni di bilancio

Dopo le scintille dei giorni scorsi ed il ritiro della delibera di consiglio in ordine alle variazioni di bilancio, il presidente del Consiglio Comunale di Castelvetrano, Avv. Patrick Cirrincione ha convocato una seduta urgente di consiglio comunale per la giornata di domenica 23 agosto alle ore 9.30, per l’approvazione della variazione di bilancio , atteso che i revisori dei conti hanno ribadito il loro parere favorevole alla proposta di delibera. Se la delibera non venisse approvata entro la giornata di domenica si rischia di perdere alcuni finanziamenti e di gravare sulle casse comunali diversi debiti fuori bilancio.









Leggi la notizia completa