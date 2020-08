C’è troppo chiasso nel centro storico di Trapani. Gli abitanti scrivono al sindaco

E’ sempre più difficile la vita per gli abitanti del centro storico di Trapani. Soprattutto in estate le vie del centro diventano luogo di movida e schiamazzi (nonostante le restrizioni Covid) che non fanno dormire la notte i residenti.

Così il Comitato dei residenti nel centro storico di Trapani è tornato a scrivere al sindaco Giacomo Tranchida chiedendo di far rispettare le ordinanze per il controllo della diffusione musicale e maggiori controlli nel centro storico.

Non è la prima volta che il Comitato interviene per lamentare il disagio che vivono la notte, e sottolinano che passato il periodo di tolleranza per le ferie estive, chiedono più attenzione e il rispetto del diritto al riposo.

Ecco la lettera inviata al sindaco.

Egregio sig. Sindaco,

dopo 15 giorni dalla prima missiva ci troviamo a dover confermare come le vie del centro storico, sera dopo sera, siano …









