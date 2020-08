Brunetta passa con Via a Salemi. Presentato il simbolo per le amministrative 

Il Movimento VIA cresce e si rafforza con la presenza di Antonio Brunetta, consigliere comunale a Salemi.

Esponente di spicco della politica locale, sempre attento e sensibile alla cura del territorio.

“Con Brunetta VIA a Salemi ha un punto forte di riferimento. La comunità politica è punto di ascolto e raccolta delle istanze che provengono dalle varie città. Per questo motivo siamo lieti di accogliere Brunetta, che certamente saprà interpretare al meglio lo scorrere del nostro tempo politico e ne saprà essere interprete. Il Movimento VIA è cresciuto molto negli ultimi mesi e abbiamo deciso di correre in alcune delle realtà siciliane chiamate al voto per le amministrative di ottobre” scrive il movimento in una nota.

VIA sarà presente con il proprio simbolo a Marsala e anche a Misilmeri.









