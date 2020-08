Auto e moto a folle velocità tra via Icaro e via Pitagora a Marinella di Selinunte: protestano gli abitanti

Sorpassi azzardati, manovre spesso vietate ed in contromano, brusche frenate, auto e moto lanciate a folli velocità. E no, non sono scene tratte da film come ‘’The Transporter’’ o “Fast and furious’’, bensì la quotidianità nelle strade di Marinella di Selinunte ed in particolare le vie Icaro e Pitagora, ritenute strade ‘’di passaggio’’ e per questo molto trafficate.

E se gli spericolati motociclisti ed automobilisti hanno tanto in comune con i “furiosi” protagonisti dei sopracitati film, altrettanto furiosi sono i cittadini, infastiditi da questi comportamenti eccessivi e talvolta rischiosi.

<<Non è possibile che, a qualsiasi ora del giorno e della notte, si senta rumore di gomme che stridono sull’asfalto dopo frenate dell’ultimo minuto. Per non parlare del chiasso prodotto dai motorini dei giovani che giorno e notte transitano …









