Attività produttive, approvate due delibere dal Consiglio comunale di Marsala

Il Consiglio comunale di Marsala nella seduta di martedì pomeriggio ha discusso tre atti deliberativi riguardanti alcune attivita’ produttive del territorio.

Due di questi sono stati approvati mentre un terzo è stato rinviato per attendere alcuni chiarimenti tecnici da parte degli esperti del suap. Nel corso della seduta il presidente del Consiglio comunale, Enzo Sturiano, anche a nome di altri consiglieri, ha duramente criticato l’operato dell’Amministrazione comunale che oltre a non essere presente con nessun rappresentante in aula “continua a disinteressarsi della politiche produttive della città”.

Il Presidente Sturiano nel corso della seduta ha preannunciato che il consiglio comunale tornerà a riunirsi già la prossima settimana per continuare la discussione sugli atti propedeutici al bilancio di previsione e successivamente sullo stesso esercizio finanziario che dovranno essere approvati prima che la campagna per le amministrative entri nel vivo. Lo stesso presidente ha poi …









