Azienda leader in provincia di Trapani nel settore degli Abiti da Sposa e da Cerimonia, cerca una sarta qualificata, possibilmente con esperienza su abiti da sposa e alta cerimonia.

Ottima retribuzione.

Per inoltrare la propria candidatura e fissare un colloquio, potete inviare il vostro curriculum o una semplice richiesta con i propri riferimenti a ricerca.personale@tp24.it

Verrete ricontattati quanto prima per fissare un appuntamento.









