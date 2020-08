Asd Valderice 2013, gran colpo per il reparto offensivo: ufficiale Mario Amico

Il Valderice si regala un grande colpo di mercato in entrata: è di poche ore fa la notizia ufficiale dell’acquisto dell’attaccante Mario Amico, classe 1992. Amico ritrova mister Bonfiglio dopo l’esperienza di San Vito culminata con la promozione in Promozione nella stagione 2018/19. La trattativa si sarebbe sviluppata nel giro di pochi giorni e il SÌ del giocatore sarebbe stato immediato.

Pedina importante per il Valderice che verrà: in attesa della preparazione alla nuova stagione che dovrebbe prendere il via tra il 27 Agosto e l’1 Settembre, il presidente Messina ha messo a segno anche i colpi Fabian Nieto (2000), proveniente dal Mazara, Mbye Demba dal Borgo Cià, Pietro Fanara e Samuele Tedesco dal Custonaci. Annunciato, inoltre, il preparatore atletico: è il trapanese Vito Patti.









