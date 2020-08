A Castelvetrano una speciale edizione di Sarduzza FEST

L’emergenza Covid non ferma la manifestazione Sarduzza FEST che per l’edizione 2020 si propone in una versione speciale, fruibile online, sia attraverso dirette facebook che sulla rete televisiva di Tele Sud.

Il Dipartimento della Pesca Mediterranea ha approvato, infatti, il progetto presentato dalla società Therreo Srl di Castelvetrano. «In applicazione della regola “Squadra che vince NON si cambia” – dichiara la responsabile di progetto, Lina Stabile – per questa nuova proposta abbiamo sostanzialmente confermato la composizione del partenariato di progetto della I Edizione che, oltre alla Capofila, Casa Giuffrè Srl, vede la partecipazione sia della componente pubblica (“Comune di Castelvetrano” e “Istituto alberghiero “V. Titone di Castelvetrano”), che dei soggetti privati»

Il FORMAT della manifestazione rimane basato sui 3 pilastri che ne hanno decretato il successo della prima edizione:

