Violenta lite nel quartiere Belvedere, ragazzina colpita con dell’acido

Ha rischiato di assumere i contorni della tragedia un’accesa discussione verificatasi stamane a Castelvetrano, che ha visto vittima una 16enne che è stata colpita con l’acido. I fatti sono avvenuti nella tarda mattinata in via Amerigo Vespucci, nel quartiere Belvedere, nello spiazzale antistante una delle case popolari. Pare che una donna abbia intavolato una pesante discussione con un noto pregiudicato, con insulti e minacce. Per cercare di rasserenare gli animi sono intervenuti due giovani, un ragazzo ed una ragazza, ma la donna ormai fuori di se avrebbe preso una bottiglia contenente dell’acido e lo ha lanciato in aria colpendo di striscio la giovane che è stata trasferita dai sanitari del 118 in ambulanza presso il pronto soccorso dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano. La giovane pare che abbia riportato danni non gravi e che abbia avuto pochi giorni di prognosi. …









