Stalking, processo a Crocchiolo e Giammalvo. Scrive il legale di Teresa Angelo

Illustrissimo signor Direttore,

In relazione all’ articolo pubblicato il 24 luglio 2020 dal titolo: ”Marsala, processo stalking. Scrivono i legali di un imputato per alcune precisazioni”.

Nell’interesse della signora Teresa Angelo, persona offesa costituita parte civile nell’ ambito del procedimento contro Crocchiolo Maurizio e Giammalvo Giuseppe, imputati del reato di stalking ed altro, SI PRECISA CHE :

a. In data 1 luglio 2020 davanti al Giudice Monocratico del Tribunale di Marsala, è stato sentito il Maresciallo Calogero Salvaggio Comandante dei Carabineri della Stazione di Salemi il quale ha coordinato le indagini e rispondendo alle domande del P.M. (Pubblico Ministero) alla pag 69 e seguenti delle trascrizioni dell’1 luglio 2020 ha dato le seguenti risposte:

-PM: ” Un’ ultima domanda. Non so se l’ha fatto lei questo accertamento o meno. A carico del Crocchiolo le risulta che siano state sporte denunce per violenza da parte …









