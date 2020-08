“Sicilitudini” a Petrosino, domenica appuntamento sul lungomare Biscione

In calendario “Diego Spitaleri_solo piano_suoni dal mare”

Si terrà domenica prossima (23 agosto) il terzo e ultimo appuntamento con “Sicilitudini”, l’iniziativa artistico-culturale promossa dall’Associazione Otium_Casadamiani di Marsala nell’ambito delle manifestazioni estive 2020. Alle ore 19 sul lungomare Biscione (Calascirocco) andrà in scena “Diego Spitaleri_solo piano_suoni dal mare”. Un concerto per solo piano eseguito dal pianista e compositore Diego Spitaleri: docente di pianoforte jazz e moderno, nato a Palermo nel 1959, ha iniziato l’attività concertistica nel 1979 e ha all’attivo oltre 1.500 concerti nell’ambito italiano ed internazionale nonché partecipazioni a trasmissioni radiofoniche e televisive.

Info e prenotazioni: l’accesso allo spettacolo è gratuito previa necessaria prenotazione tramite Sms o WhatsApp al numero 348.4766456, fino ad esaurimento posti e nel rispetto delle norme anti-Covid.









