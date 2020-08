Sicilia, l’orrore sul piccolo Evan: picchiato fino alla morte dalla madre e dal compagno

E’ stato picchiato, fino alla morte, dalla madre e dal compagno. Ha subito per mesi ogni tipo di violenza bestiale, gli hanno tagliato pure un pezzo d’orecchio. E’ orribile lo strazio che ha portato alla morte del piccolo Evan, il bambino di nenche due anni ucciso a colpi di botte dal compagno della madre, a Noto. Ma il quadro che emerge è di ora in ora più terribile: la mamma di Evan non solo copriva il suo compagno, ma picchiava anche lei il bambino. E le denunce del padre di Evan, a Genova per lavoro dopo la separazione dalla compagna, sono rimaste inascoltate.

Sette mesi di maltrattamenti e angherie con fratture, tumefazioni all’anca e al ginocchio e perfino «il taglio di una parte dell’orecchio», tre referti medici che certificano violenze indicibili e la madre che «per due volte porta il …









