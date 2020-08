Sicilia, i 600 mila euro a Dolce&Gabbana. Turano: “Polemiche da ombrellone”

“Leggo sui social network che qualcuno si è stracciato le vesti per la collaborazione tra Dolce&Gabbana e la Regione Siciliana, paventando un presunto spreco di risorse pubbliche e invocando addirittura una restituzione.

Francamente non vedo spese inutili ma solo un grande investimento, mentre questa mi sembra la più classica polemica da ombrellone per riuscire ad avere qualche rigo sui giornali” lo afferma l’assessore alle Attività produttive della Regione Siciliana Mimmo Turano.

“L’iniziativa con la maison di Domenico Dolce e Stefano Gabbana – spiega Turano – si configura in tutto e per tutto come un’azione di co-marketing con la Regione Siciliana finalizzata a valorizzare la Sicilia e i suoi prodotti. Non è necessario essere degli esperti di marketing per comprendere le opportunità di associare la promozione della Sicilia e dei suoi prodotti al marchio Dolce& …









