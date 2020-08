Scrive la bocciofila di Bambina, sul contributo di 7.000 euro del Comune di Marsala 

Spett.Le Tp24 in persona del direttore pro-tempore,

Con la presente, Le scrivo in nome e per conto dell’enol. Carlo Ferracane, Presidente della Società Bocciofila “Edera Bambina” in riferimento al Vs articolo datato 08.08.2020 riguardante il “contributo straordinario che il Comune di Marsala ha elargito alla società Edera Marsala per la promozione del territorio.

Leggendo l’articolo in oggetto, con un pò di stupore e profonda amarezza si ci trova a dover fare delle puntualizzazioni in quanto, non si comprende come, l’autore nel suo articolo, faccia delle considerazioni affrettate, non veritiere e sicuramente poco approfondite riguardanti la concessione del contributo.

Pur riconoscendo la caratura del vostro giornale a carattere territoriale, ci si permette di farVi notare che ci sono sport, considerati minori, che pur non essendo molto popolari, portano lustro al nostro territorio in campo regionale e nazionale pi& …









