Ragazza colpita dall’acido durante una lite a Castelvetrano

Dapprima una discussione, poi l’ustione con l’acido. È successo stamattina nell’area esterna di una palazzina popolare in via A. Vespucci nel quartiere “Belvedere” di Castelvetrano. Una donna – di cui al momento non si conoscono le generalità – dopo una discussione avvenuta con alcuni vicini di casa, sarebbe scesa in strada e lanciando dell’acido avrebbe colpito una ragazzina di 16 anni che si trovava in strada.

Per la ragazza è stato necessario l’intervento dei sanitari del 118 e il trasporto in ambulanza presso il pronto soccorso dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano. La signora, invece, è stata condotta presso la locale caserma dei carabinieri. Seguiranno aggiornamenti

