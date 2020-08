Primo stage di selezione per il Marsala Futsal e la Cantera Pianto Romano, venerdì 21 agosto

Il Marsala Futsal e la scuola Calcio La Cantera Pianto Romano, initisi in un sodalizio di collaborazione, sono pronti a dare il via alla stagione 2020/21 e lo faranno con lo stage di selezione in programma domani, 21 agosto.

Nel programma dello stage, iniziativa sempre più adottata dalle società sportive utile al così detto reclutamento, sarà svolto da uno staff tecnico unificato tra le due Società che hanno deciso di “sposarsi” per far fronte comune nel valorizzare i giovani locali, sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista umano.

Come detto l’evento è in programma domani ,venerdì 21 agosto, alle ore 17:30, presso il centro sportivo “Pianto Romano” di Marsala, sarà a servizio di coloro che nati negli anni 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006, vorranno partecipare allo stage.



Saranno ammessi allo stage tutti i ragazzi nati entro il primo gennaio degli anni di cui …









Leggi la notizia completa