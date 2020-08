Ombrelloni affittati in nero sulla spiaggia libera: blitz della finanza

REDAZIONE – Nell’ambito dei servizi estivi pianificati per contrastare anche l’abusivismo commerciale, i militari della Compagnia di Giulianova hanno individuato su un tratto di spiaggia libera situata nel territorio di Martinsicuro, un’attività commerciale dedita all’affitto di ombrelloni e sdraio “in nero”.L’attività, svolta in assenza di qualsiasi autorizzazione amministrativa e fiscale, è stata esercitata, dall’improvvisato imprenditore turistico, attraverso il quotidiano posizionamento di circa 20 ombrelloni corredati da sdraio e lettini su un tratto di spiaggia libera.Sopralluoghi ed appostamenti eseguiti in giorni diversi sin dalle prime ore del mattino, hanno permesso di appurare che l’attività è stata svolta in maniera continuativa, prelevando le attrezzature da noleggiare in un box situato nelle immediate adiacenze (risultato, tra l’altro, concesso in locazione senza regolare contratto) e che, a fine giornata, venivano nuovamente riposti …









