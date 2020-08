Navi quarantena a Trapani, l’aggiornamento. Pd all’attacco di Tranchida 

Ora sono due le navi quarantena in rada nelle acque antistanti le mura di Tramontana a Trapani. All’Azzurra si é aggiunta l’Aurelia con a bordo 280 migranti provenienti da Lampedusa. Le due navi sono una accanto all’altra. Sull’Azzurra ci sono 602 migranti che termineranno la quarantena il 24 agosto. A bordo 24 casi di Covid. Anche il cuoco è risultato positivo. Il divieto di sbarco vige anche per gli ospiti della nave Aurelia. Nessuno potrà mettere piede sulla terraferma. Finita la quarantena poi si vedrà tra rimpatri e riconoscimenti della Protezione internazionale. Fino ad allora tutti a bordo, detenuti in mezzo al mare.

Dura presa di posizione del sindaco Tranchida:” Non si comprende ancora perché non utilizzare porti con approdi militari?! Non pensi ancora il governo di considerare periferia del paese Trapani ed il territorio trapanese, anche perché la formazione culturale e sociale delle nostre comunità e si …









Leggi la notizia completa