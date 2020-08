Migranti, anche la nave quarantena “Aurelia” andrà al porto di Trapani

Una seconda nave quarantena con a bordo centinaia di migranti è in arrivo davanti al porto di Trapani. E’ la nave “Aurelia”.

La “GNV Aurelia”, una volta che avrà fatto salire a bordo gli immigrati a Lampedusa si dirigerà e stazionerà nel porto di Trapani. Lo ha deciso il Ministero dell’Interno dopo le proteste della Calabria, dove la nave era inizialmente destinata.

Il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Lascia basiti apprendere la notizia dell’ennesimo arrivo di nave (Aurora) quarantena al porto di Trapani ..mentre non è dato ancora al momento capire, nella fase post quarantena, dove il governo intenda traferire i migranti della nave Azzurra risultati negativi al tampone. Ovvia e conseguente sarà l’ennesima ordinanza sindacale di divieto di sbarco, ma così comunque non può andare. Si …









