Marsala, e le regole anti – coronavirus: controlli in centro, nei lidi, in piazza, nei locali

La curva dei contagi da coronavirus tende a salire e le istituzioni non possono stare a guardare. E’ per questo che il governo ha emanato delle regole severe (tra cui la chiusura di discoteche e sale da ballo) e i Comuni si stanno attrezzando per controllare che tutti rispettino le norme su distanziamento, divieto di assembramento, utilizzo della mascherina.

Anche il Sindaco di Marsala, Alberto Di Girolamo continua a lanciare inviti e massaggi alla popolazione marsalese per cercare di sensibilizzare il più possibile i cittadini ad usare le mascherine e a rispettare i comportamenti fondamentali a limitare al minimo la nuova ondata di contagi. Ricordiamo che l’uso della mascherina è obbligatorio nei luoghi chiusi e dunque nei vari esercizi commerciali e pubblici e anche all’aperto quando non è possibile garantire la distanza di sicurezza interpersonale (decreto del Presidente della Regione). Ancor più, …









