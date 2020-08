Marsala 2020. Venuti: “Di Girolamo e Nuccio insieme, ci sto lavorando. Pd-M5S? Si può fare”

Domenico Venuti, neo segretario provinciale del Pd, sta lavorando alla ricostruzione del partito in tutta la provincia?

Il lavoro è stato avviato già durante i congressi e sta proseguendo soprattutto nei comuni che andranno al voto ad ottobre. Non sarà facile e occorreranno tempo e fatica da parte di tutti, ma ci sono tutti i presupposti per recuperare il terreno perduto negli ultimi anni.

Aveva qualche tempo fa dismesso tutte le cariche di dirigenza dei dem, cosa le ha fatto cambiare idea?

Nel 2018 il partito si era avvitato su se stesso, trascinato da una deriva personalistica senza prospettiva politica. In Sicilia il problema è stato esasperato da una serie di azioni che hanno portato poi al commissariamento per due anni. Non ho condiviso tutto questo e sono stato conseguente, lasciando il ruolo in esecutivo regionale. Adesso vedo un partito che lavora per costruire una proposta politica contemporanea …









