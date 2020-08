LND – Indicazioni generali per la ripresa del calcio dilettantistico

A poche settimane dall’inizio ufficiale della stagione agonistica 2020/2021, la Lega Nazionale Dilettanti Sicilia emana il protocollo delle indicazioni generali per la ripresa del calcio dilettantistico, calcio a 5 e settore giovanile. Molte normative stringenti ma necessarie per contenere il contagio del virus SARS- CoV-2, noto anche Covid-19, negli ambienti sportivi.

Il protocollo completo si riferisce alla formazione e informazione delle persone impegnate, gestione delle sessioni di allenamento e gare ma anche del pubblico, ammesso per 1000 unità nelle strutture all’aperto e di 200 unità nelle strutture al chiuso come Palazzetti o palestre, mantenendo la dovuta distanza sociale e indossando i dispositivi DPI in riferimento al DPCM del 7 agosto scorso.

Tutte le Società impegnate dovranno attenersi al protocollo, provvedendo sin da subito ad adeguarsi alla raccolta delle autocertificazioni necessarie per svolgere attività sportiva e alla raccolta dei dati personali e misurazione della temperatura …









