La seconda nave – quarantena è arrivata a Trapani. Continua la polemica

La seconda nave – quarantena è arrivata a Trapani.

E’ la nave “Aurelia”. Ha, a bordo, 250 immigrati prelevati da Lampedusa, dove sono arrivati nei giorni scorsi. Hanno tutti l’obbligo della quarantena in attesa dei tamponi.

La nave si affianca alla Azzurra, della Gnv, che ha 600 persone in quarantena a bordo, tra i quali diversi contagiati dal coronavirus Sta in rada dal 9 Agosto, e tra qualche giorno dovrebbe terminare il suo servizio. Gli immigrati tunisini verranno rimpatriati, per gli altri, invece, si aprirà la possibilità di restare in Europa.

Il deputato del Pd Carmelo Miceli, intanto, risponde con una nota alle dichiarazioni sopra le righe del Sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida (ne abbiamo parlato qui):

Le dichiarazioni del Sindaco Tranchida mi lasciano perplesso.

Un amministratore con la sua storia, la sua tradizione, i suoi valori e la sua esperienza dovrebbe sapere che il posizionamento di …









