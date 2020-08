Grillo ha riunito il centrodestra. Faranno sei liste 

Massimo Grillo ha riunito la coalizione di centrodestra, Lega esclusa. Faranno sei liste, meno dunque delle otto vantate fino a pochi giorni fa. Come abbiamo anticipato su Tp24, per non mettere in imbarazzo Musumeci, la lista del partito del presidente della Regione, Diventerà Bellissima, si presenterà sotto il nome di “Progettiamo Marsala”.

Ecco il comunicato:

Si è riunita ieri la coalizione che sostiene il candidato sindaco Massimo Grillo alle prossime elezioni amministrative del 4/5 ottobre. Si rilancia la proposta politica di Grillo che si fonda su programma, metodo e regole per il buon governo della città. La coalizione è formata da sei liste civiche, che comprendono anche forze che intendono prendere le distanze dal modo di fare politica e dall’operato dell’amministrazione uscente, e tre partiti: Liberi, Noi Marsalesi, Progettiamo Marsala, le tre liste che fanno capo al Movimento Via, Fratelli d’ …









Leggi la notizia completa