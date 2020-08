Erice, il Comune assume. Ecco le figure ricercate

Il Comune di Erice intende procedere, tramite selezione con procedura di evidenza pubblica, all’acquisizione di manifestazione d’interesse da parte di soggetti in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per la selezione e nomina di n° 1 Direttore e di n.1 Istruttore del cantiere di lavoro n° 428/TP, istituito, autorizzato e finanziato con Decreto Assessoriale n° 527 del 13.02.2020, emanato dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.

E’ indetta, inoltre, selezione pubblica per titoli per la formazione di una graduatoria dalla quale attingere per l’assunzione a tempo determinato e pieno (36 ore settimanali) di n.2 operai qualificati – muratore (cat. “b” – posizione economica b1) da impiegare nel cantiere regionale di lavoro n. 428/tp.















