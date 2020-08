Coronavirus, Vigilanza migranti: positivo poliziotto ad Agrigento

REDAZIONE – In merito alle notizie circolate su presunti casi di positività al Sars-Cov-2 nei riguardi di personale della Polizia di Stato impiegato ad Agrigento per servizi correlati alla vigilanza dei migranti nel centro di accoglienza, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza precisa che : è stato rilevato un solo caso di positività, mentre gli altri nove tamponi eseguiti sugli altri poliziotti, colleghi dell’interessato, sono risultati negativi. Al riguardo, si rappresenta che: tutto il personale è stato impiegato all’esterno del centro ed ha utilizzato i dispositivi di protezione individuali previsti dai protocolli in uso da mesi per il personale della Polizia di Stato.

L’operatore positivo è asintomatico , attualmente e’ in isolamento presso una struttura alberghiera ed in costante monitoraggio da parte del personale sanitario della Polizia di Stato.









