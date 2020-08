Coronavirus, casi in aumento. Le discoteche restano chiuse. Scuola, mascherine e incertezza

Nuova impennata di contagi da Coronavirus in Sicilia e in Italia. Il virus ha ripreso velocità e in base a quanto dicono gli esperti ha cambiato alcuni aspetti della diffusione.

Un virus che arriva sempre più ai giovani, e che, a differenza di quanto accadeva nei mesi scorsi colpisce in misura minore gli anziani.

In Sicilia in un giorno si sono registrati 45 nuovi positivi al Coronavirus. L’Italia arriva a 642 nuovi positivi, dati che non si vedevano da maggio. Nel frattempo il Tar ha bocciato il ricorso contro la chiusura delle discoteche.

Intanto è sempre più critica la situazione a Lampedusa dove ora dopo ora arrivano centinaia di migranti che, in ogni caso, devono trascorrere un periodo di quarantena. Alcuni però fuggono dalle strutture in cui devono effettuare il periodo di quarantena, come il centro di accoglienza di Valderice. A Trapani, intanto, arriva un’ …









